Mercato - Barcelone : Laporta met les choses au clair pour l’avenir de Messi !

Publié le 2 août 2021 à 19h45 par B.C.

Alors que la presse catalane assure ce lundi qu’un accord total a été trouvé entre le Barça et Lionel Messi pour une prolongation, Joan Laporta a mis les choses au clair sur le sujet.

Joan Laporta touche au but pour la prolongation de Lionel Messi. Alors que l’Argentin est libre de tout contrat depuis le 1er juillet, le quotidien Sport annonce ce lundi qu’un accord total a été trouvé pour sa prolongation au FC Barcelone. Lionel Messi devrait ainsi signer un nouveau bail de cinq saisons, lui permettant d’être lié au club culé jusqu’en juin 2026. Cependant, le Barça doit encore renflouer ses caisses avant d’officialiser la prolongation de sa star, mais l’issue du feuilleton Messi ne fait plus beaucoup de doutes. Interrogé sur le sujet ce lundi soir à l’occasion de la présentation d’Emerson, Joan Laporta a confirmé vouloir boucler ce dossier rapidement.

« Je sais que Messi veut rester. C’est en bonne voie »