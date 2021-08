Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est enfin bouclé pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 2 août 2021 à 17h30 par Bernard Colas

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi va bien prolonger avec le FC Barcelone. L’Argentin devrait être engagé avec le club culé jusqu’en 2026.

Grande priorité de Joan Laporta depuis son retour à la présidence, la prolongation de Lionel Messi prend forme. Actuellement libre de tout contrat, le sextuple Ballon d’Or a changé de position concernant son avenir et souhaite désormais rester au FC Barcelone, malgré l’intérêt du PSG et de Manchester City. Les deux parties discutent ainsi depuis plusieurs mois pour tenter de trouver un accord, alors que les Blaugrana cherchent en parallèle à dégraisser l’effectif pour renflouer les caisses. Si des départs sont encore attendus, le Barça va bel et bien conserver Lionel Messi.

Accord total pour Messi

D’après Sport , le feuilleton Messi est bouclé ! L'accord entre l’attaquant argentin et le club culé est total et Joan Laporta n'aurait plus qu'à réduire la masse salariale de l’effectif blaugrana afin que Lionel Messi puisse signer son nouveau contrat, qui devrait l’engager jusqu’en juin 2026. Les négociations qui ont eu lieu ces derniers mois sont donc closes depuis quelques heures à en croire des sources proches du Barça, et on s'attend à ce qu’une annonce officielle ait lieu dans les prochains jours.

Un salaire divisé par deux