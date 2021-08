Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est sous pression pour l'avenir de Messi !

Publié le 2 août 2021 à 10h00 par La rédaction

Alors que Lionel Messi n’a toujours pas prolongé avec le Barça, Joan Laporta doit rapidement trouver un moyen de boucler ce dossier, puisque l'Argentin ne devrait pas faire son retour chez les Blaugrana tant que son nouveau contrat ne sera pas signé.

Bientôt la reprise du championnat, et toujours pas de prolongation de contrat à l’horizon pour Lionel Messi. L’Argentin est libre depuis le 30 juin dernier et à ce jour, le Barça n'a toujours pas officialisé la prolongation de sa star. Le club culé est en effet dans le rouge financièrement et doit dégraisser avant de renouveler le bail de Lionel Messi. Joan Laporta est donc sous pression, d'autant que le sextuple Ballon d'Or ne devrait pas faire son retour à l'entraînement tant que sa situation n'est pas réglée.

Lionel Messi ne s’entraînera pas avec Barcelone