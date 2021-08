Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Frenkie de Jong interpelle Lionel Messi !

Publié le 2 août 2021 à 11h00 par La rédaction

Lionel Messi est toujours sans club depuis la fin de son contrat avec le FC Barcelone le 30 juin dernier. Alors qu'il n'a pas prolongé, le retour de l'Argentin se ferait attendre au Barça.

Alors que le FC Barcelone débutera sa saison en Liga le 15 août prochain contre la Real Sociedad, la présence de Lionel Messi au sein de l'effectif barcelonnais serait loin d'être assurée. À cause des problèmes financiers du club culé, Joan Laporta ferait face à des difficultés pour finaliser la prolongation de la Pulga . Le président catalan serait dans l'obligation d'alléger sa masse salariale. Une situation inconfortable pour le Barça, tandis que Messi ne devrait pas faire son retour à l'entraînement tant que sa situation ne sera pas définitivement réglée. Dans le vestiaire blaugrana , Lionel Messi est lui attendu de pied ferme...

« J’espère que Messi reviendra rapidement avec nous »