Mercato - OM : Longoria a bouclé un nouveau renfort !

Publié le 2 août 2021 à 10h10 par D.M.

A la recherche d'un remplaçant à Dario Benedetto, l'OM aurait un accord verbal avec Boca Juniors concernant le transfert de Cristian Pavon.

Pablo Longoria a réalisé un excellent mercato. Le président de l’OM a enregistré les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Pau Lopez, Mattéo Guendouzi, Luan Peres et William Saliba. Et d’ici la fin du mercato, des mouvements sont encore attendus. Le club marseillais pourrait boucler le dossier Pol Lirola dans les prochains jours et rechercherait aussi un attaquant capable de prendre la succession de Dario Benedetto, sur le départ. A en croire la presse argentine, l’OM serait sur le point de recruter un joueur offensif.

Accord verbal entre l'OM et Boca Junios pour Pavon