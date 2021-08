Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La clé des dossiers Lirola et Wass dévoilée !

Publié le 1 août 2021 à 13h10 par T.M.

Actuellement, Pablo Longoria travaille sur les arrivées de Pol Lirola et de Daniel Wass. Deux dossiers qui pourraient reposer sur les épaules de Boubacar Kamara. Explications.

Après avoir acté 8 recrues, l’OM et Pablo Longoria ne veulent pas en rester là. D’ailleurs, le président phocéen travaille toujours en coulisse et deux dossiers l’occupent actuellement : Pol Lirola et Daniel Wass. Négociant avec la Fiorentina pour acter le retour du latéral droit espagnol, Longoria souhaite également s’offrir le Danois de Valence. Toutefois, pour le moment, ces deux dossiers sont complexes et un accord peine à être trouvé. Et pour débloquer ces feuilletons, il pourrait bien falloir acter une grosse vente, notamment Boubacar Kamara.

Kamara au coeur de la suite du mercato !