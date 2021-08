Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message fort de De Jong sur l'arrivée de Depay !

Publié le 2 août 2021 à 9h00 par La rédaction

Priorité de Ronald Koeman depuis sa nomination à la tête de l'effectif du FC Barcelone, Memphis Depay a rejoint le Barça librement après la fin de son contrat à l'OL en juin dernier. Au sein de l'effectif du Barça, le Néerlandais n'a pas tardé à convaincre et notamment son compatriote Frenkie de Jong.

Memphis Depay n'a pas perdu de temps pour bien s'intégrer au Barça. Arrivé libre le 19 juin dernier chez les Blaugrana , l'attaquant de 27 ans est à ce jour la dernière recrue en date de Joan Laporta. En deux matchs de préparation avec le club culé, Depay a inscrit deux buts, dont un magnifique bijou contre Stuttgart. Pour son compatriote Frenkie de Jong, Memphis Depay est assurément une bonne pioche pour le Barça.

« Je pense que Memphis améliore l’équipe »