Mercato - Barcelone : Joan Laporta a tiré le gros lot avec Memphis Depay !

2 août 2021

Que ce soit Ronald Koeman ou Clément Lenglet, les deux hommes se sont montrés sous le charme de Memphis Depay qui signe des débuts réussis avec le FC Barcelone.

Au cours de ses deux premières sorties avec le FC Barcelone, Memphis Depay est parvenu à inscrire un but à chaque rencontre dont un bijou face à Stuttgart samedi. De quoi laisser présager de bonnes choses pour la suite de son aventure au Barça , club qu’il a rejoint libre de tout contrat cet été. Mais pour Ronald Koeman, qui a eu sous ses ordres l’international néerlandais lorsqu’il était sélectionneur des Pays-Bas, ce n’est pas une nouveauté de voir Depay afficher un tel niveau. « Les gens connaissent Memphis sûrement parce qu'il a été à United, à Lyon et s'est avéré être un buteur. Aujourd’hui, il a marqué le premier qu'il a eu dans une belle action individuelle. De par son jeu, sa vitesse et sa force, il donne d'autres choses à l'équipe. Sa connexion avec Antoine est très bonne, il nous donne beaucoup de sa qualité » . Et l’entraîneur du FC Barcelone n’est pas le seul à louer les qualités de la nouvelle recrue du Barça .

« Il se débrouille très bien au niveau du football et aussi dans le vestiaire »