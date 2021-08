Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel joueur doit recruter en priorité Pablo Longoria ?

Publié le 2 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Pablo Longoria l’a confirmé ce samedi soir, l’OM n’a pas terminé son mercato estival. De nouveaux renforts sont donc attendus dans la cité phocéenne, mais selon vous, quel joueur doit absolument débarquer du côté du Vélodrome cet été ?

À un mois de la fin du mercato estival, l’OM compte déjà huit nouvelles recrues dans son effectif. Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba et Luan Peres sont en effet arrivés à Marseille ces dernières semaines, mais le club phocéen compte encore se montrer actif. En marge de la rencontre amicale remportée contre Villarreal (2-1) ce samedi soir, Pablo Longoria a confirmé que d’autres joueurs étaient attendus à l'OM. « Le mercato est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert », a confié le président de l’OM au micro de Canal +.

Lirola, Wass, Boga... Quel joueur pour l'OM ?

Et justement, les pistes sont encore nombreuses du côté de l’OM. Pablo Longoria espère notamment mettre la main sur un latéral droit et s’intéresse toujours à Pol Lirola (Fiorentina) et Daniel Wass (FC Valence). Toujours en défense, l’écurie marseillaise lorgnerait aussi Riechedly Bazoer (Vitesse Arnheim) ou encore Valentin Antov (CSKA Sofia). Du mouvement est également attendu dans le secteur offensif, d’autant que Dario Benedetto pourrait prochainement partir. Les noms de Jérémie Boga (Sassuolo), Cristian Pavon (Boca Juniors), Giovanni Simeone (Cagliari), Denis Bouanga (ASSE), Amine Adli (Toulouse) et Adam Ounas (Napoli) ont ainsi été évoqués dernièrement.



