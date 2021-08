Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Koundé complique les plans de Longoria !

Publié le 2 août 2021 à 17h10 par A.C.

Actuellement sans club, Nikola Maksimovic aurait un accord pour rejoindre l’Olympique de Marseille.

Alors que Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara sont toujours au club, Pablo Longoria a recruté deux nouveaux défenseurs centraux avec William Saliba et Luan Peres. Si on compte le retour de Leonardo Balerdi et Alvaro Gonzalez, il n’y a pas moins de six défenseurs centraux de haut niveau à l’Olympique de Marseille. Et ce n’est pas fini ! Sky Sport Italia a en effet annoncé que Longoria aurait un accord avec Nikola Maksimovic, qui est sans club depuis son départ du Napoli le 30 juin dernier. L’OM ne serait toutefois pas le seul club sur les traces du serbe, qui aurait également été approché par le FC Séville.

Koundé a fait bouger Séville