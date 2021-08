Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour ce joueur de Barcelone, c’est terminé !

Publié le 2 août 2021 à 14h10 par Th.B.

Bien que le nom d’Alex Collado ait été lié à l’OM, l’avenir de l’ailier du FC Barcelone s’écrirait du côté de Bruges pour un prêt d’un an avec à la clé un retour au Barça.

Alors qu’il figurait dans le groupe blaugrana en Allemagne pour y disputer la pré-saison avec le FC Barcelone, Alex Collado a quitté le rassemblement dimanche dans l’optique de régler sa situation sportive personnelle. Dans le viseur de l’OM depuis peu, l’ailier du Barça ne devrait cependant pas imiter Konrad de la Fuente en troquant la tunique du club culé pour celle de l’OM. Son départ du FC Barcelone se préciserait, cependant, Collado devrait rejoindre Bruges.

Direction Bruges pour Collado