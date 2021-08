Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mauvaise nouvelle pour Longoria avec ce joueur du FC Barcelone !

Publié le 1 août 2021 à 12h10 par T.M.

Annoncé parmi les possibles destinations d’Alex Collado, l’OM devrait finalement voir le joueur du FC Barcelone lui passer sous le nez.

Lors de ce mercato estival, l’OM est déjà parti piocher au FC Barcelone. Grâce à ses bonnes relations avec Mateu Alemany, Pablo Longoria a réussi à trouver un accord pour le transfert de Konrad de la Fuente. Mais cela pourrait ne pas s’arrêter là. Récemment, la presse ibérique annonçait un intérêt de l’OM pour Alex Collado. Et ces dernières heures, la porte s’est ouverte pour Longoria. En effet, pas dans les plans de Ronald Koeman, l’ailier blaugrana a fait le choix d’aller chercher du temps de temps loin du Barça.

Bruges plutôt que l’OM !