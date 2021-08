Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nübel justifie son choix de snober Longoria !

Publié le 2 août 2021 à 15h10 par D.M.

Pressenti pour prendre la succession de Steve Mandanda à l'OM, Alexander Nübel a finalement pris la direction de l'AS Monaco. Le gardien allemand a justifié son choix.

A la recherche d’un portier capable de concurrencer Steve Mandanda, et à terme prendre sa succession, l’OM est parvenu à mettre la main sur Pau Lopez, qui évoluait à l’AS Roma la saison dernière. Mais avant d’enregistrer l’arrivée du gardien espagnol, Pablo Longoria avait activé plusieurs pistes et notamment celle menant à Alexander Nübel. Barré par Manuel Neuer au Bayern Munich, le portier allemand souhaitait rejoindre une nouvelle équipe cet été. Annoncé dans le viseur de l’OM, Nübel a finalement pris la décision de rejoindre l’AS Monaco. Ce lundi, il est revenu sur son choix.

« J’ai choisi Monaco car c’est une bonne opportunité pour moi »