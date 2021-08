Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a de la concurrence pour cette pépite de Simeone !

Publié le 2 août 2021 à 13h45 par D.M.

A en croire la presse espagnole, le PSG suit attentivement les prestations de Javi Serrano, sous contrat avec l'Atlético. Le jeune milieu de terrain susciterait aussi l'intérêt de nombreux clubs italiens.

Malgré l’arrivée de Georginio Wijnaldum, le PSG voudrait continuer à renforcer le milieu de terrain. Dans ce secteur, la priorité de Leonardo demeure Paul Pogba, qui voit son contrat expirer avec Manchester United expirer en 2022. Le PSG pourrait prochainement formuler une offre au club anglais. Mais à en croire la presse espagnole, le club de la capitale suivrait aussi la situation d’un jeune joueur espagnol, qui évolue à l’Atlético.

Javi Serrano suivi aussi par des clubs de Serie A