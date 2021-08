Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Mbappé dans une impasse ?

Publié le 2 août 2021 à 13h15 par Th.B.

Alors que le Real Madrid serait en attente du feu vert du PSG pour le transfert de Kylian Mbappé, le président Nasser Al-Khelaïfi serait toujours aussi déterminé à conserver la pépite française.

Le Real Madrid n’aurait certainement pas l’intention de baisser le pied dans la course à la signature de Kylian Mbappé. D’autant plus que selon Marca, le PSG n’aurait pour le moment pas encore formuler d’offre concrète sérieuse à son attaquant et son entourage à la suite de plusieurs discussions dans l’unique but de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. À Madrid, le président Florentino Pérez miserait tout sur Mbappé et refuserait de mettre la main sur un autre joueur cet été en attendant un signal fort de la part de la direction du PSG pour son transfert.

Le Real Madrid attend le signal, Al-Khelaïfi ne lâche rien