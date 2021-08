Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe sur une arrivée de Mbappé au Real Madrid !

Publié le 2 août 2021 à 7h15 par Th.B.

Alors qu’il refuserait toujours catégoriquement de reprendre les discussions pour prolonger son contrat au PSG, Kylian Mbappé se rapprocherait énormément du Real Madrid selon le journaliste José Félix Diaz !

Voilà un feuilleton qui tient en haleine tous les suiveurs du PSG et surtout, les dirigeants du club de la capitale. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son engagement envers le Paris Saint-Germain et pourrait de ce fait être vendu d’ici la fin du mercato par le demi-finaliste de la Ligue des champions. En effet, selon 90min, Doha aurait pris la décision de changer son fusil d’épaule dans le dossier Mbappé, alors que les discussions avec son entourage n’avanceraient pas pour prolonger son contrat, en mettant une étiquette à 175M€ pour sa vente. De son côté, le Real Madrid compterait bien entendre jusqu’à la toute fin du mercato que la porte du PSG s’ouvre concrètement pour le transfert de Kylian Mbappé selon Ok Diario.

Mbappé à un pas du Real Madrid ?

Et il se pourrait bien que la patience de Florentino Pérez qui avait appelé au calme sur le plateau d’ El Chiringuito en avril dernier, ait porté ses fruits. Journaliste pour Marca notamment, José Félix Diaz a publié un message lourd de sens sur son compte Twitter . D’après ses informations, le Real Madrid avancerait pas à pas dans le dossier Mbappé qui pourrait s’envoler pour la capital espagnole incessamment sous peu à en croire les emoji utilisés par le journaliste.