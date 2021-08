Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grâce à cet indésirable, Pablo Longoria veut boucler une belle recrue !

Publié le 2 août 2021 à 6h00 par Th.B.

Président de l’OM, Pablo Longoria n’aurait pas toutes les cartes en main pour le transfert de Cristian Pavon qui reposerait sur la vente d’un des joueurs de Jorge Sampaoli selon l’agent de Pavon.

Depuis le début du mercato estival, l’OM est plus qu’actif sur le marché des transferts et a déjà officialisé les arrivées de 10 joueurs et Pablo Longoria poursuivre sur sa lancée avec Cristian Pavon. Cependant, pour que l’attaquant du Boca Juniors, qui est sous contrat jusqu’en juin 2022, signe à l’OM, le président de l’Olympique de Marseille devrait parvenir à vendre un joueur en amont comme l’agent de Pavon l’a souligné ces dernières heures.

Tout est soumis la vente d’un joueur pour le transfert de Pavon !