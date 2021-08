Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare encore des surprises pour cet été !

Publié le 2 août 2021 à 3h00 par A.M.

Après la victoire de l’OM contre Villarreal (2-1) pour son dernier match de préparation, Pablo Longoria a fait une annonce pour le dernier mois de mercato.

Cet été, l’Olympique de Marseille a déjà bouclé le recrutement de huit joueurs avec les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba et Luan Peres. Plusieurs départs sont désormais attendus, mais d’autres renforts pourraient également débarquer. Interrogé sur la fin du mercato après la victoire de l’OM contre Villarreal (2-1), Pablo Longoria laisse la porte ouverte à plusieurs options.

Longoria n’écarte aucune option