Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est fixé pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 2 août 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Cristiano Ronaldo devrait finalement rester à la Juventus comme l’a clairement indiqué Pavel Nedved.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo va avoir une décision capitale à prendre pour son avenir. Annoncé dans le collimateur du PSG qui ne sait pas encore de quoi le futur de Kylian Mbappé sera fait, l’attaquant portugais a toujours été une option envisagée par le Qatar pour le club de la capitale. Mais Pavel Nedved, le vice-président de la Juventus, s’est montré très clair sur l’avenir de Ronaldo au micro de Sport Mediaset.

« Nous sommes heureux de l’avoir à la Juve »