Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un possible transfert à 0€ pour Paul Pogba ?

Publié le 1 août 2021 à 15h15 par D.M.

Intéressé par Paul Pogba, le PSG pourrait attendre l'année prochaine avant de mettre la main sur le milieu de terrain. Le joueur pourrait arriver gratuitement à Paris, à condition qu'il ne prolonge pas son contrat avec Manchester United.

Et si le prochain gros coup de Leonardo se nommait Paul Pogba ? Le joueur de Manchester United serait la grande priorité du PSG au milieu de terrain. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club anglais, l’international français, originaire de la banlieue parisienne, ne reste pas insensible à cet intérêt et étudierait cette option. Pour l’heure, aucune offre n’aurait été transmise aux Red Devils . Interrogé sur cette piste, Mauricio Pochettino a laissé planer le doute. « Je ne donne pas de nom. Je n’aime pas parler de joueurs qui appartiennent à d’autres équipes. Le club travaille en toute discrétion, réalisant de bonnes choses. À la fin du mercato, nous verrons qui seront les nouveaux joueurs, s’il y en a, et nous verrons quels joueurs partiront de l’équipe » a confié l’entraîneur du PSG dans un entretien accordé au Parisien.

Le PSG pourrait recruter Pogba en 2022