Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s’ouvre en grand pour Paul Pogba !

Publié le 1 août 2021 à 5h00 par T.M.

Alors que le PSG travaille sur l’arrivée de Paul Pogba cet été, du côté de Manchester United, l’optimisme ne serait clairement plus de mise.

Pour le recrutement estival du PSG, cela serait donc loin d’être terminé. En effet, après avoir frappé très fort, Leonardo ne serait pas rassasié. Et le prochain coup pourrait également être colossal puisque c’est Paul Pogba qui pourrait rejoindre la capitale française. Souvent annoncé sur le départ, le joueur de Manchester United, qui n’a plus qu’un an de contrat avec les Red Devils, devrait cette fois bel et bien faire ses valises. Un départ de Pogba qui se préciserait un peu plus chaque jour.

Un départ acté ?