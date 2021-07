Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme bras de fer en interne pour Paul Pogba ?

Publié le 31 juillet 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paul Pogba ne souhaiterait pas vraiment prolonger avec Manchester United. Dans cette optique, le PSG serait en embuscade pour le récupérer dès cet été. Toutefois, les proches de Paul Pogba pourraient ne pas tous être favorables à un départ d'Angleterre.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United dès cet été. En effet, La Pioche serait réticente à prolonger lors de ce mercato estival et penserait à faire ses valises pour rejoindre un nouveau club. De son côté, Ole Gunnar Solskjaer serait actuellement dos au mur. S'il ne parvient pas à prolonger Paul Pogba très vite, le coach de Manchester United pourrait se résoudre à le vendre, mais pas à n'importe quel prix. « Le problème avec Manchester United lors de la vente de Pogba, ce sont les frais , a lancé Charlotte Duncker, journaliste pour Goal . Ils veulent un bon montant en retour. Manchester United veut trouver un équilibre en obtenant ce que vaut vraiment Pogba. C'est frustrant, mais Pogba pourrait entrer dans la saison prochaine en jouant pour United sans signer de nouveau contrat. United n'a pas perdu espoir de le garder. L'offre de contrat de Manchester United pour Paul Pogba est toujours sur la table. Rien n'a été signé. Les discussions sont toujours en cours » .

Les proches de Paul Pogba favorables à un départ ?

Alerté par la situation de Paul Pogba, Leonardo serait à l'affût pour le recruter lors de ce mercato estival. D'ailleurs, le directeur sportif du PSG devrait très bientôt passer à l'offensive. En effet, selon les dernières informations de Nicolo Schira, Leonardo envisagerait de formuler une première offre dans les prochains jours pour le transfert de Paul Pogba. Pour faire plier la direction de Manchester United, le PSG ferait mieux de lâcher au moins 50M€ selon le journaliste italien. Et s'il parvenait à faire plier les Red Devils , Leonardo devra ensuite trouver le moyen de convaincre le clan Pogba.

La femme de Paul Pogba heureuse à Manchester ?