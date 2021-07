Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une condition impossible pour le départ de Griezmann ?

Publié le 1 août 2021 à 3h45 par T.M.

Finalement, Antoine Griezmann devrait rester au FC Barcelone… à moins d’une grosse offre. Mais pas sûr que celle-ci arrive.

Le feuilleton Antoine Griezmann n’en finit plus de faire parler lors de ce mercato estival. Alors que le FC Barcelone doit dégraisser et réduire sa masse salariale, un départ du Français a été évoqué. Mais cela ne serait pas si simple et face à cela, se séparer de Griezmann pourrait forcément ne plus être à l’ordre du jour. En effet, selon les derniers échos venus d’Espagne, le Barça est satisfait de l’état d’esprit de son champion du monde à l’occasion de cette préparation, au point d’envisager de continuer l’aventure avec lui. Malgré tout, la porte resterait entrouverte, mais personne ne devrait s’engouffrer.

Une opération trop coûteuse ?

Comme expliqué en Espagne, seule une grosse offre ferait changer d’avis le FC Barcelone pour Antoine Griezmann. Alors que le club catalan a encore 72M€ à amortir sur le transfert de l’ancien de l’Atlético de Madrid, il faudra donc offrir au moins un montant similaire à celle-ci. Et compte tenu du contexte actuel pour les différents clubs en Europe, y compris les plus grands, cela devrait être difficilement envisageable de voir une écurie lâcher autant pour Griezmann. D’autant plus qu’il faudra ajouter à cela le salaire XXL du Français.