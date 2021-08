Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Prolongation, départ... Kamara a donné sa réponse à Longoria !

Publié le 1 août 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Sous contrat jusqu'en 2022 avec l'OM, Boubacar Kamara aurait décidé de ne pas signer de nouveau bail avec son club formateur. Annoncé dans le viseur de Newcastle et de l'AS Monaco, le milieu de terrain pourrait rejoindre le Milan AC.

L’OM a terminé sa préparation sur une victoire face à Villarreal (2-1). Une bonne performance de la part des hommes de Jorge Sampaoli, qui pour certains, ont découvert l’ambiance du stade Vélodrome. Ces ambiances, Boubacar Kamara pourrait ne plus y gouter. Formé au sein du club marseillais, le jeune joueur polyvalent n’est pas certain de poursuivre son aventure à Marseille. Le milieu de terrain, absent face à Villarreal, voit son contrat expirer l’année prochaine et n’est toujours pas parvenu à trouver un accord avec ses dirigeants pour l’allonger. Une situation qui préoccupe Pablo Longoria, qui s’était exprimé en conférence de presse sur le cas Boubacar Kamara : « C'est une situation qui n'est pas plaisante. Surtout quand c'est un garçon formé au club. Je n'aime pas avoir de joueurs en fin de contrat au club. Je veux que ce soit un signal fort. » Alors que le mercato estival fermera ses portes le 31 août prochain, le président de l’OM voudrait régler ce dossier au plus vite.

Kamara aurait décidé de quitter l'OM

En conférence de presse, Pablo Longoria a laissé entendre qu’il pourrait se séparer de Boubacar Kamara, notamment s’il ne prolonge pas son contrat dans les prochaines semaines. Et à en croire un journaliste italien, le président de l’OM lui aurait transmis une première offre. Selon les informations d’Alessandro Jacobone, Pablo Longoria aurait proposé à Kamara de prolonger son contrat dans son club formateur, mais le joueur n’aurait pas donné suite à cette proposition. Lié à l’OM jusqu’en 2022, l’international espoirs aurait pris la décision de quitter l’OM et de rejoindre une nouvelle équipe européenne. Une vente qui pourrait permettre à l’OM de récolter une belle somme d'argent puisqu’avec Duje Caleta-Car, il est le joueur ayant la plus grosse valeur marchande. Selon les informations du Corriere dello Sport, le club marseillais espérait récupérer au moins 25M€. Ces derniers jours, de nombreuses équipes se seraient manifestées auprès de Pablo Longoria et auraient soumis plusieurs offres.

Kamara vers le Milan AC ?