Mercato - OM : Longoria était prêt à tout pour Mandanda et Payet !

Publié le 1 août 2021 à 11h10 par T.M.

Il y a un an désormais, Dimitri Payet et Steve Mandanda prolongeaient avec l’OM. Un nouveau contrat qui n’aurait donné aucune garantie à chacun.

Fin février, Frank McCourt décidait d’opérer un énorme changement à l’OM. En effet, le propriétaire phocéen a choisi d’entamer un nouveau chapitre dans son projet sur la Canebière. Et pour cela, il a décidé de confier les clés du camion à Pablo Longoria, nommé président, tandis que Jorge Sampaoli s’est lui assis sur le banc de touche. Une nouvelle ère qui débute réellement cet été à l’occasion du mercato. Cela se traduit notamment par de nombreuses arrivées, et plusieurs départs sont également à prévoir. Et à en croire les informations de L’Equipe , aucun élément de Jorge Sampaoli n’était intouchable.

La porte était ouverte !

Alors que l’OM a connu un coup de jeune cet été, il reste tout de même certains éléments expérimentés et âgés à l’instar de Steve Mandanda et Dimitri Payet. Les deux avaient d’ailleurs prolongé jusqu’en 2024 l’été dernier. Mais malgré cela, les deux cadres phocéens n’étaient pas retenus. En effet, comme l’a révélé le quotidien sportif, durant le printemps, Pablo Longoria avait fait savoir lors de certaines discussions qu’aucun joueur n’était retenu, pas même donc Mandanda et Payet. Finalement, les deux joueurs vont rester à l’OM. Comme le10sport.com vous l’a même révélé, le portier champion du monde a refusé une proposition du LOSC afin de continuer à briller dans les buts phocéens.