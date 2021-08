Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien tenté un coup surprenant en Ligue 1 !

Publié le 1 août 2021 à 14h15 par T.M.

Pour renforcer le PSG, Leonardo regarde également en Ligue 1. Et l’une des pistes parisiennes se trouvait du côté de Brest avec Romain Faivre.

Cet été, le PSG ajoute des nouvelles stars à son effectif avec Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Alors que Paul Pogba pourrait également rapidement suivre, Leonardo ne manquerait toutefois pas d’étudier des pistes un peu moins prestigieuses aux yeux du grand public. Et certains dossiers ouverts ont pu en étonner plus d’un, à commencer par une piste en Ligue 1. Dès janvier, le10sport.com vous révélait ainsi un intérêt du PSG pour… Romain Faivre, milieu de terrain de Brest, avec qui il a réalisé une saison très intéressante.

Intérêt confirmé !