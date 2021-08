Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé plus que jamais remonté contre Paris ?

Publié le 1 août 2021 à 12h15 par H.G.

Alors que son avenir au PSG s’écrit en pointillés, Kylian Mbappé serait passablement agacé contre le timing d’une interview diffusée par le club de la capitale.

Arrivé en 2017, Kylian Mbappe n’est maintenant plus qu’à un an de la fin de son contrat. Si Neymar a prolongé en mai jusqu’en 2025, l’international français semble encore très loin de franchir ce pas dans la mesure où il est annoncé dans la presse qu’il aurait même signifié à la direction du PSG qu’il ne compte pas renouveler son bail en l’état. De quoi faire les affaires du Real Madrid, qui espère plus que jamais voir une occasion se présentera afin de le recruter. Et visiblement, la récente parution d’un entretien accordé au magazine du PSG dans lequel Kylian Mbappé dit avoir pour grand objectif de remporter la Ligue des champions le crisperait…

Kylian Mbappé est lassé des pressions pour qu’il prolonge