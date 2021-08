Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un deal à 200M€ se prépare pour Kylian Mbappé !

Publié le 2 août 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Son avenir au PSG étant toujours aussi incertain, Kylian Mbappé figurerait toujours sur les tablettes du Real Madrid, qui aurait un budget de côté spécialement pour ce dossier…

« La seule chose claire est que Kylian a encore un an de contrat. C’est un joueur de l’effectif et nous le traiterons de la même manière qu’un joueur avec cinq ans de contrat. C’est différent mais chaque situation peut se développer, évoluer… », confiait récemment Mauricio Pochettino au sujet de l’avenir très incertain de Kylian Mbappé, qui n’a plus qu’une année de contrat avec le PSG. Un discours très flou de la part de l’entraîneur argentin sur cet épineux dossier, et pour cause…

Le Real toujours à l’affût pour Mbappé

Comme l’a révélé Mundo Deportivo dimanche, le Real Madrid pourrait bien passer à l’attaque en fin d’été pour Kylian Mbappé et voudrait attendre le moment idéal pour formuler une offre au PSG. D’ailleurs, le club merengue aurait déjà prévu une enveloppe de 200M€ si une occasion se présente cet été avec Mbappé…