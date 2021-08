Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est mal engagé pour Leonardo dans ce dossier à 30M€ !

Publié le 1 août 2021 à 15h45 par D.M.

Joaquin Correa aurait annoncé à son entraîneur, Maurizio Sarri, qu'il souhaitait quitter la Lazio cet été. L'attaquant argentin figure dans le viseur de nombreux clubs européens à l'instar du PSG.

Alors que le retour de Moïse Kean paraît de plus en plus incertain, le PSG pourrait décider de recruter un attaquant durant ce mois d’août. Et comme souvent, Leonardo aurait posé son regard en Italie. Selon la presse transalpine, le club parisien serait particulièrement intéressé par Joaquin Correa. Pour le recruter, le PSG aurait tenté d’inclure Pablo Sarabia dans l’opération, mais cette opération pourrait ne jamais voir le jour en raison des très bonnes prestations de l’international espagnol durant l’Euro. Pourtant, le club parisien a une occasion en or de s’offrir Correa lors de ce mercato.

La Lazio place Correa sur la liste des transferts, mais...