Mercato - PSG : L'énorme plan du Real Madrid pour Kylian Mbappé !

Publié le 1 août 2021 à 14h45 par La rédaction

La menace d'un départ de Kylian Mbappé continue de planer lors de ce mercato. Et du côté du Real Madrid, on se tient prêt à dégaîner.

Kylian Mbappé, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022, semble toujours un peu plus proche d'un départ de la capitale. L'homme aux 132 buts en 171 matches avec Paris ne souhaiterait pas prolonger son bail avec le club mené par Mauricio Pochettino. Les relations entre les deux parties, un peu plus tendues chaque jour, n'arrangeraient rien. Il reste donc deux choix pour Mbappé : partir dès cet été afin que le PSG obtienne une contrepartie financière ou quitter le club à la fin de la prochaine saison.

Le Real pourrait faire des gros sacrifices pour Mbappé !