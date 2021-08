Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine priorité de Longoria est clairement identifiée !

Publié le 1 août 2021 à 14h30 par T.M.

Avec 8 recrues déjà au compteur, l’OM ne veut pas en rester là. Actuellement, Pablo Longoria travaille sur les arrivées de Pol Lirola et de Daniel Wass, qui viendraient renforcer le couloir droit. Et pour ce qui est du prochain chantier, il est déjà identifié.

Avant le mercato estival, Pablo Longoria avait clairement annoncé la couleur concernant ses intentions pour le recrutement de l’OM. Afin d’offrir un effectif à la hauteur des attentes de Jorge Sampaoli, le président marseillais avait promis 11 recrues. Jusqu’à présent, ce sont 8 joueurs qui ont rejoint le club phocéen. Cela devrait donc encore bouger à l’OM et ce samedi, en marge de la rencontre face à Villarreal, Longoria a confirmé la tendance, lâchant : « Le mercato est ouvert jusqu'au 31 août il faut être attentif. On a toujours dit qu'il faut encore d'autres joueurs. On a dit qu'on veut deux joueurs par poste et le mercato est ouvert jusqu'au dernier moment ». Qui seront donc les prochains jours à rejoindre la Canebière ? Deux noms reviennent actuellement avec insistance : Pol Lirola et Daniel Wass. L’Espagnol de la Fiorentina et le Danois de Valence viendraient alors renforcer le couloir droit de l’OM et pour ce qui est de la suite, c’est dans le secteur offensif que les Phocéens devraient concentrer leurs efforts avec un objectif bien précis.

Un concurrent pour Payet !