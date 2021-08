Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 2 août 2021 à 9h45 par Th.B.

Bien que le PSG ait montré sa détermination de par la voix de son président Nasser Al-Khelaïfi notamment, le club de la capitale n’aurait pas formulé une offre concrète à Kylian Mbappé pour prolonger son contrat.

Et si c’était le clap de fin pour l’aventure de Kylian Mbappé au PSG ? Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco, celui qui est depuis devenu champion du monde avec l’Équipe de France figure encore et toujours dans le viseur du Real Madrid qui compterait patienter jusqu’à la toute fin du mercato pour tenter de s’attacher ses services d’après Ok Diario. Et alors que son contrat court jusqu’en juin 2022 au PSG, Mbappé ferait perdurer le suspense en refusant de reprendre les négociations avec ses dirigeants pour faire un point sur sa situation contractuelle.

Pas d’offre concrète du PSG ?