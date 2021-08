Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des tensions entre Mbappé et le PSG ? La réponse !

Publié le 2 août 2021 à 8h45 par Th.B.

Bien que les tensions naissantes entre le PSG et Kylian Mbappé au sujet de l’interview avec Neymar ne soit plus, sa situation contractuelle resterait bloquée.

Vendredi dernier, le PSG publiait une vidéo dans laquelle on témoignait d’un entretien croisé entre Kylian Mbappé et Neymar au bord de la pelouse du Parc des princes. Dans cette entrevue, qui a été filmée au cours de la saison, il a été notamment question des rêves des deux joueurs de remporter la Ligue des champions au PSG. Mais les semaines sont passées depuis l’enregistrement et seul Neymar a prolongé son contrat qui courrait initialement jusqu’en juin 2022 à l’instar de celui de Kylian Mbappé. Le champion du monde tricolore aurait été agacé du timing de la diffusion de ses propos et verrait en cette manoeuvre du PSG un moyen de pression pour l’inciter à prolonger son contrat. ABC a récemment évoqué des tensions entre les deux parties et une volonté ferme du clan Mbappé de ne plus prolonger.

La hache de guerre est enterrée, mais…