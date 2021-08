Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a fixé son prix pour Isco !

Publié le 2 août 2021 à 7h30 par La rédaction

En perte de vitesse depuis plusieurs saisons, Isco serait sur le départ. Florentino Pérez attendrait au moins 18M€ pour l’international espagnol.

Comme l'été dernier, le Real Madrid est très discret sur le marché des transferts. Pour le moment, Florentino Pérez n’a bouclé qu’une seule arrivée avec David Alaba, tandis que Sergio Ramos et Raphaël Varane sont partis. Et cela n’est sûrement pas fini. Isco pourrait aussi plier bagage, reste encore à lui trouver une porte de sortie. Ce qui ne semble pas évident compte tenu de son salaire imposant. Et au niveau du prix, Pérez a fixé ses conditions.

18M€ minimum pour Isco