Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Steve Mandanda a de quoi s’inquiéter pour cette saison…

Publié le 2 août 2021 à 5h00 par T.M.

A l’aube de cette nouvelle saison, Steve Mandanda n’est pas assuré d’être numéro 1 dans les buts de l’OM. Et face à Pau Lopez, le champion du monde peut craindre le pire.

Pablo Longoria l’avait annoncé avant le mercato estival, l’objectif de l’OM était de recruter un nouveau gardien. Pourtant, Steve Mandanda est toujours là et est sous contrat jusqu’en 2024. Mais sur la Canebière, on pense déjà à l’avenir et l’idée était de régler dès à présent la succession du Français. C’est désormais chose faite avec l’arrivée de Pau Lopez, prêté avec option d’achat. Pas de quoi toutefois effrayer Mandanda. Comme révélé par le10sport.com, le Marseillais a repoussé les avances du LOSC pour rester à l’OM et conserver sa place de numéro 1 face à l’Espagnol.

Mandanda futur numéro 2 ?