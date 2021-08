Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé aurait fait une énorme promesse au Real Madrid !

Publié le 2 août 2021 à 8h15 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’aurait pas l’intention de prolonger avec le club de la capitale. Et l’international français l’aurait déjà fait savoir au Real Madrid.

À un mois de la fin du mercato estival, l’avenir de Kylian Mbappé n’est toujours pas acté. Le PSG a encore l'espoir de prolonger le bail de l’international français prenant fin à l’été 2022, mais le principal intéressé ne l’entendrait pas de cette oreille. D’après la presse espagnole, Mbappé aurait déjà indiqué en interne qu’il ne comptait pas apposer sa signature sur un nouveau bail afin de favoriser son arrivée au Real Madrid. De quoi placer le club de la capitale dans une position très délicate, à l’inverse de Florentino Pérez.

Mbappé aurait fait une promesse au Real Madrid