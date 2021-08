Foot - PSG

PSG : Mauricio Pochettino laisse planer le doute pour Kylian Mbappé !

Publié le 1 août 2021 à 21h15 par B.C.

Absent ce dimanche pour le Trophée des Champions face au LOSC, Kylian Mbappé n’est pas assuré d’être opérationnel pour la première journée de Ligue 1 face à Troyes. Mauricio Pochettino se veut en effet prudent avec son attaquant.

S’il a déjà repris le chemin de l’entraînement, Kylian Mbappé n’est pas pour autant opérationnel pour le premier match officiel du PSG cette saison. En effet, l’attaquant français n’a pas été convoqué par Mauricio Pochettino pour disputer le Trophée des Champions face au LOSC ce dimanche soir. D’après les informations du journaliste Julien Maynard, cette absence n’est pas liée à l’avenir incertain de Kylian Mbappé, encore loin d’une prolongation avec le PSG alors que son contrat court jusqu’en 2022. Interrogé sur le sujet par Prime Video , Mauricio Pochettino n’a pas voulu donner d’indication sur le retour du joueur.

« On verra »