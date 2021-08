Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de Pochettino sur le recrutement estival !

Publié le 1 août 2021 à 20h15 par B.C.

Interrogé en marge du Trophée des Champions, Mauricio Pochettino s’est montré satisfait des premières recrues bouclées par le PSG et a indiqué que d’autres joueurs pourraient prochainement débarquer.

Le PSG s’est déjà montré très actif dans ce mercato estival. Leonardo est en effet parvenu à s’attacher les services de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, et le recrutement parisien n’est pas terminé. D’autres renforts sont en effet attendus dans la capitale, et Leonardo aurait déjà quelques idées en tête. Le PSG s’intéresserait notamment à Paul Pogba (Manchester United), Eduardo Camavinga (Stade Rennais) ou encore Joaquin Correa (Lazio). En attendant de voir si le club de la capitale parviendra à ses fins dans ce dossier, Mauricio Pochettino s’est montré emballé par ses nouveaux joueurs.

« Quelque chose peut encore arriver dans cette fenêtre de mercato »