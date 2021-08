Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation à 17,5M€ dans le dossier Pogba !

Publié le 1 août 2021 à 18h45 par La rédaction

Le dossier Paul Pogba continue de remuer le mercato parisien. Cette transaction reste complexe et une clause dans le contrat du Français pourrait rajouter une difficulté.

Paul Pogba intéresse le PSG c'est un fait. A un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain formé au Havre pourrait partir pour 50M€. Leonardo pourrait en tout cas aller jusqu'à cette somme pour recruter le joueur de Manchester United. Et alors que Pogba intéresserait également d'autres clubs (le Real Madrid et la Juventus notamment) ceux-ci n'ont plus les moyens de lutter avec les Parisiens dans le cadre d'éventuelles négociations. Une bonne nouvelle pour Leonardo. Mais Manchester United ne serait pas disposé à faire de cadeaux dans les négociations. Et pour cause...

Une clause décisive ?