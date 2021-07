Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coéquipier de Pogba fait une grande annonce pour son avenir !

Publié le 31 juillet 2021 à 19h15 par Th.B.

Leonardo aimerait frapper un grand coup avec Paul Pogba sur le marché et pourrait décider de mettre la main à la poche dès cet été pour le recruter. À Manchester, une vente de Pogba au PSG n’est pas crainte au sein du vestiaire. Le Français a été incité à faire le meilleur choix pour lui par son coéquipier Andreas Pereira.

Alors qu’il s’est prouvé être très précieux par moments au cours de la saison, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United avant la fin du mercato. En effet, le PSG aurait toujours des vues sur le champion du monde tricolore et semble être l’unique option viable pour Pogba en cas de départ de United où il est sous contrat jusqu’en juin 2022 comme le10sport.com vous l’a souligné le 29 juillet. En outre, le vestiaire des Red Devils seraient pour le départ de Paul Pogba qui ferait les affaires à la fois du joueur et du club mancunien. Et ce n’est pas son coéquipier Andreas Pereira qui dira le contraire.

« J'espère qu'il fera le meilleur choix pour lui et sa famille »