Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un conseil inattendu pour son avenir !

Publié le 2 août 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain, l’attaquant du PSG se voit conseiller de rejoindre Liverpool plutôt que le Real Madrid.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations pour son avenir puisque sa prolongation tarde à se boucler. Et alors que son nom circule avec insistance du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé ferait mieux de rejoindre Liverpool selon Jonathan MacHardy.

«A Liverpool, Mbappé deviendrait une légende vivante»