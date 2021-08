Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, Raiola… Ce constat accablant sur l’arrivée de Donnarumma !

Publié le 2 août 2021 à 2h45 par A.M.

Malgré l’opportunité qui a été saisie par le PSG avec Gianluigi Donnarumma, Luis Fernandez est sceptique sur le choix d’attirer le portier italien.

Cet été, le PSG a décidé de ne pas laisser passer l’occasion d’attirer Gianluigi Donnarumma dont le contrat a l’AC Milan arrivait à son terme. Champion d’Europe et désigné meilleur joueur de l’Euro cet été, Donnarumma arrive avec un solide statut pour concurrencer Keylor Navas. Mais cela ne suffit pas à convaincre Luis Fernandez de l’intérêt de ce deal.

Fernandez n’est pas convaincu