Mercato - PSG : Le prix est fixé pour cette révélation de l’Euro !

Publié le 1 août 2021 à 21h45 par La rédaction

Après une grosse saison avec Sassuolo, Manuel Locatelli a confirmé à l’Euro. Suivi par le PSG et la Juve, le milieu italien devrait partir et son club actuel en attendrait 35M€.

Brillant à l’Euro avec l’Italie, Manuel Locatelli est en train de vivre un été de folie. Le joueur de Sassuolo a glané son premier titre en sélection, et s’apprête à découvrir une nouvelle expérience. Suivi par le PSG et la Juve, Locatelli semble bien parti pour quitter Sassuolo d’ici la fin du mercato. Mais qui remportera la mise ? En mai dernier, le milieu de terrain ne tarissait pas d'éloges au moment d'évoquer le club de la capitale dans une interview accordée à L’Equipe : « Oui, (le PSG) c’est au même niveau que les autres, c’est le top mondial ! Il y a les Italiens, mais aussi Neymar et Mbappé, qui font partie des cinq meilleurs joueurs au monde. Le PSG a une image de grand club au sein d’une très grande ville ». Cependant, c'est bien la Juve qui serait proche de rafler la mise, même si les exigences de Sassuolo retarderaient l'issue du dossier.

35M€ au total pour Locatelli