Mercato - Barcelone : Le clan Pjanic passe à l'action pour son avenir !

Publié le 1 août 2021 à 21h10 par La rédaction

Alors qu’un retour à la Juve semble de plus en plus probable pour Miralem Pjanic, son entourage commence à accélérer pour finaliser l’opération au plus vite. En effet, le clan Pjanic aurait contacté la Vieille Dame pour faire avancer les négociations.

Arrivé l’an dernier en Catalogne, Miralem Pjanic est déjà sur la sellette. Malgré un transfert à 70M€, le Bosnien n’a jamais convaincu Ronald Koeman qui souhaiterait déjà s’en débarrasser. Comme révélé par le10sport.com, le PSG et Chelsea ont été sondés pour accueillir Pjanic. Mais c’est bel et bien un retour à la Juve qui semble l'option la plus crédible à ce jour. L’ancien lyonnais voudrait absolument retrouver la Serie A et la Vieille Dame ne serait pas contre une deuxième aventure avec le milieu du Barça. Mais pour le moment, la Juve semble privilégier la piste menant à Manuel Locatelli.

L’entourage de Miralem Pjanic a appelé la Juve