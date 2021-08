Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare le terrain pour Mbappé !

Publié le 1 août 2021 à 22h45 par Th.B.

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire dans un an, Kylian Mbappé serait la grande priorité du Real Madrid qui n’aurait pour objectif que de convaincre le PSG de vendre son attaquant.

Comme en 2019 et l’été dernier, le Real Madrid semble toujours déterminé à accueillir Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu. Et contrairement aux fenêtres de transfert précédentes, le vice-champion d’Espagne aurait cette fois-ci un véritable coup à jouer. En effet, le PSG peinerait à trouver un terrain d’entente avec le clan Mbappé pour prolonger le contrat du joueur qui expire en juin 2022. Et si ce dernier n’apposait pas sa signature sur un nouvel engagement, il aurait la possibilité de partir libre dans un an en signant une belle prime à la signature qui s’élèverait à 40M€ selon la presse espagnole. Alors que le club parisien ne parvient pas à se rapprocher d’un consensus avec Mbappé, une vente pourrait intervenir à partir de 175M€ selon 90min. Le Real Madrid serait dans les starting-blocks.

Opération séduction à Madrid pour Mbappé