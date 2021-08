Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout se met en place pour l’arrivée de Paul Pogba !

Publié le 2 août 2021 à 12h30 par Th.B. mis à jour le 2 août 2021 à 12h32

Bien que Mauricio Pochettino ne s’enflamme pas pour la potentielle venue de Paul Pogba, le PSG travaillerait bel et bien sur son recrutement lorsque en parallèle, Manchester United préparerait son transfert.

Et si Paul Pogba finissait par débarquer au PSG et à devenir la cinquième recrue estivale parisienne ? Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, la star mancunienne ne se rapprocherait absolument pas d’une prolongation et son agent Mino Raiola teste le marché afin de lui trouver une porte de sortie. Quitte à l’envoyer chez l’ennemi historique de Liverpool ? Le10sport.com vous a révélé jeudi dernier que le célèbre représentant de Pogba avait proposé le nom de son client au détour d’une conversation avec les dirigeants de Liverpool qui ont gentiment repoussé cette offre. Le PSG reste le club le plus apte à accueillir le champion du monde cet été, toujours selon les informations exclusives du 10sport.com. D’autant plus qu’un transfert de Pogba ne serait pas vu d’un mauvais oeil en interne. En effet, The Manchester Evening News a récemment révélé qu’en interne, les joueurs de Manchester United estimeraient qu’un départ de Pogba serait la meilleure solution à la fois pour le joueur et pour le club qui a déjà beaucoup investi sur le marché avec les arrivées de Jadon Sancho et de Raphaël Varane. De plus, son coéquipier Andreas Pereira a clairement fait savoir à TNT Sports que le Français devrait prendre la meilleure décision pour lui. « Si Pogba restera à Manchester ? (rires)... J'espère qu'il fera le meilleur choix pour lui et sa famille. Il mérite les meilleures choses du monde, c'est un type formidable. ». Et il semblerait bien que les dirigeants de Manchester United soient à l’écoute de leurs joueurs.

United préparerait la vente de Pogba !

C’est en effet ce que le journaliste Samuel Luckhurst a laissé entendre à l’occasion d’une session de questions réponses avec les internautes du Manchester Evening News. D’après ses informations, Manchester United devrait vendre Paul Pogba au cours du mercato estival. « S’il y a une chance que Pogba prolonge son contrat ? Il y a toujours une chance. Je serais stupéfait si United le laissait repartir gratuitement, dix ans plus tard. Ce serait remarquable. Vu la façon dont les Glazers opèrent, on peut imaginer que, si les choses se gâtent et qu'il ne veut pas re-signer, ils exigeront qu'il soit vendu pour une somme d’argent. United devrait chercher à le vendre en août. S'il reste en septembre, joue bien, mais n'a toujours pas l'intention de renouveler, United devra alors le vendre en janvier, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses en fonction de ses performances ». Et du côté du PSG, quelle est la situation ? Mauricio Pochettino a abattu la carte de la sûreté.

Pochettino ne jette pas d’huile sur le feu pour Pogba, mais…