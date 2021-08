Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce talent de Ligue 1, Leonardo a une voie royale !

Publié le 2 août 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que Manchester United ait jusqu’ici été un concurrent du PSG dans la course à la signature d’Eduardo Camavinga, la donne aurait changé. Explications.

Directeur sportif du PSG, Leonardo ne semblerait pas encore avoir terminé son mercato. En effet, le dirigeant parisien voudrait recruter un cinquième élément d’ici la fin du mois d’août et plusieurs options se présenteraient à lui dont les pistes Paul Pogba, Cristiano Ronaldo et Eduardo Camavinga. Le profil du jeune milieu du Stade Rennais, où son contrat expire en juin 2022, plaît particulièrement aux dirigeants du PSG. Et alors que Manchester United semblait jusqu’ici être un obstacle entre le PSG et Camavinga, il se pourrait bien que ce ne soit plus le cas à présent.

United plus dans le coup pour Camavinga ?