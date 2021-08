Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Wijnaldum, le Barça connaît une nouvelle désillusion !

Publié le 1 août 2021 à 23h00 par Th.B.

Le FC Barcelone a vu le PSG lui griller la priorité dans le dossier Georginio Wijnaldum et pourrait se rabattre sur l’option Donny Van de Beek. Cependant, il se pourrait bien que la piste menant au joueur de Manchester United ne donne finalement rien.

Courant juin, le FC Barcelone semblait être à deux doigts de mettre la main sur Georginio Wijnaldum. Finalement, l’international néerlandais a bel et bien quitté Liverpool libre de tout contrat, mais pour rejoindre le PSG. De quoi obliger le Barça à se pencher sur d’autres alternatives et sur le compatriote de Wijnaldum, à savoir Donny Van de Beek. Mundo Deportivo révélait à la mi-juillet que le nom de Van de Beek aurait été proposé au FC Barcelone alors que le principal intéressé a connu une première saison compliquée à Manchester United sur le plan sportif. Mais contrairement à la saison passée où il a pu paraître blasé sur le banc de touche de Manchester United, Donny Van de Beek serait totalement transformé selon plusieurs joueurs en interne d’après The Athletic. En effet, il serait plus confiant et souriant à Manchester et une source proche du Néerlandais a confié au média qu’il était « mort de faim » et déterminé à se faire une place dans le onze de départ d’Ole Gunnar Solskjaer cette saison.

Van de Beek ne veut pas quitter Manchester United