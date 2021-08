Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Camavinga attend Leonardo pour son transfert !

Publié le 1 août 2021 à 16h15 par B.C.

Annoncé dans le viseur du PSG, Eduardo Camavinga serait très intéressé par une arrivée dans la capitale cet été. Cependant, son entourage verrait les choses autrement.

Après Georginio Wijnaldum, Leonardo se verrait bien accueillir un nouveau milieu de terrain avant la fin du mercato estival, et plusieurs noms circulent déjà dans la capitale. En effet, le PSG viserait en priorité Paul Pogba, engagé jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, mais Eduardo Camavinga aurait également la cote en interne. Le joueur du Stade Rennais est également entré dans sa dernière année de contrat et n’envisage pas de prolonger pour l’heure avec le club breton. Le départ de Camavinga serait donc d’actualité, ce qui n’a pas échappé au PSG et aux autres écuries européennes.

Camavinga veut le PSG, mais…