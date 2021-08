Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse sortie d'Allegri sur le dossier Pjanic !

Publié le 1 août 2021 à 15h00 par La rédaction

Alors que Miralem Pjanic est poussé vers la sortie par le Barça, la Juventus pourrait rapatrier le milieu de terrain. En attendant un éventuel transfert, Massimiliano Allegri pourrait se contenter d'Aaron Ramsey.

Joan Laporta pourrait faire face à un nouveau coup dur dans son opération grand ménage. Le président du Barça souhaiterait alléger sa masse salariale afin de faire face aux problèmes financiers du club culé. Comme révélé en exclusivité sur le 10sport.com le 19 mai dernier, Miralem Pjanic avait été proposé au PSG et à Chelsea. Pour autant, le Bosnien privilégierait lui un retour à la Juventus pour retrouver son ancien entraîneur Massimiliano Allegri. De son côté, le technicien italien compose pour le moment avec Aaron Ramsey, qui semblerait satisfaire au milieu de terrain...

« Ramsey peut devenir un grand numéro 6 »